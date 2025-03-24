Минархитектуры назвало две области Беларуси, где активно строятся частные дома

Минстройархитектуры назвало две области Беларуси, где активно строятся частные дома. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики — начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.
— В целом по республике в последние годы прослеживаем тенденцию увеличения спроса на строительство частных домов, — заявила представитель ведомства.
По словам Пинковской, обычно объемы строительства индивидуальных жилых домов в общем объеме строительства были на уровне 40%.
— Брестская область много строит индивидуального жилья, в Минской области также строится много частных домов, — отметила начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства.
Она добавила, что по итогам 2024 года объем ввода индивидуальных жилых домов в общем объеме строительства составил 51%.
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