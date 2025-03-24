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Минархитектуры назвало две области Беларуси, где активно строятся частные дома

Минстройархитектуры сказало про активное строительство частных домов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минстройархитектуры назвало две области Беларуси, где активно строятся частные дома. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики — начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская.

— В целом по республике в последние годы прослеживаем тенденцию увеличения спроса на строительство частных домов, — заявила представитель ведомства.

По словам Пинковской, обычно объемы строительства индивидуальных жилых домов в общем объеме строительства были на уровне 40%.

— Брестская область много строит индивидуального жилья, в Минской области также строится много частных домов, — отметила начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства.

Она добавила, что по итогам 2024 года объем ввода индивидуальных жилых домов в общем объеме строительства составил 51%.

Ранее Мингорисполком сказал, как считают метры родственников при постановке на очередь.

Тем временем депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.

А еще мы писали, что снос частного сектора на улице Орловской начали обсуждать в Минске: «Могут появиться многоэтажки, метро, тоннель».