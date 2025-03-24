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Воронежцы рассказали про заторы на Остужева после изменения схемы движения

Серьезный затор образовался утром в понедельник, 24 марта, в районе улицы Остужева. Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Автомобилисты говорят, что причиной ухудшения дорожной обстановки стала смена схемы движения, которая действует теперь на участке из-за строительства развязки. Со вчерашнего дня движение в районе гипермаркета «Линия» осуществляется только по одной из сторон проезжей части. Это связано с тем, что подрядчик приступил к организации подземного перехода и работе с подземными коммуникациями (прим. ред. — будет переустроена часть теплотрассы).

Ограничения будут действовать минимум до конца июля. В целом ситуация на дорогах в городе стабильная.