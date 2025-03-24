Воронежцы рассказали про заторы на Остужева после изменения схемы движения

Автомобилисты говорят, что причиной ухудшения дорожной обстановки стала смена схемы движения, которая действует теперь на участке из-за строительства развязки. Со вчерашнего дня движение в районе гипермаркета «Линия» осуществляется только по одной из сторон проезжей части. Это связано с тем, что подрядчик приступил к организации подземного перехода и работе с подземными коммуникациями (прим. ред. — будет переустроена часть теплотрассы).