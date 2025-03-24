В Иркутской области шесть районов затопило талыми водами

В Иркутской области продолжается борьба с талыми водами. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева, на сегодняшний день в зоне подтопления находится 29 жилых домов в шести районах области.
— Последняя информация о ситуации с подтоплениями в ряде районов области. Итак, на данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка, — поделился Игорь Кобзев.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутском районе. Там топит 178 дворовых территорий и 28 домов. В Качугском районе паводок настиг четыре участка и один жилой дом. Более стабильная ситуация в Шелеховском, Усольском и Баяндаевском районах. Суммарно в них в зону подтопления попало 9 участков. А в Эхирит-Булагатском только один. Оперативные и экстренные службы продолжают борьбу с талыми водами в круглосуточном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сложная обстановка сложилась в Хомутово. Там из-за паводка пострадало почти 100 участков и 22 жилых дома. Шесть семей пришлось эвакуировать.