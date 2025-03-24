Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области шесть районов затопило талыми водами

В зоне подтопления находится 29 домов и 192 участка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжается борьба с талыми водами. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева, на сегодняшний день в зоне подтопления находится 29 жилых домов в шести районах области.

— Последняя информация о ситуации с подтоплениями в ряде районов области. Итак, на данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка, — поделился Игорь Кобзев.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутском районе. Там топит 178 дворовых территорий и 28 домов. В Качугском районе паводок настиг четыре участка и один жилой дом. Более стабильная ситуация в Шелеховском, Усольском и Баяндаевском районах. Суммарно в них в зону подтопления попало 9 участков. А в Эхирит-Булагатском только один. Оперативные и экстренные службы продолжают борьбу с талыми водами в круглосуточном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сложная обстановка сложилась в Хомутово. Там из-за паводка пострадало почти 100 участков и 22 жилых дома. Шесть семей пришлось эвакуировать.