В Иркутской области шесть районов затопило талыми водами

Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутском районе. Там топит 178 дворовых территорий и 28 домов. В Качугском районе паводок настиг четыре участка и один жилой дом. Более стабильная ситуация в Шелеховском, Усольском и Баяндаевском районах. Суммарно в них в зону подтопления попало 9 участков. А в Эхирит-Булагатском только один. Оперативные и экстренные службы продолжают борьбу с талыми водами в круглосуточном режиме.