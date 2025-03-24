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Алматинцев предупредили о сильном дожде с грозой

24 марта в Алматы ожидается сильный дождь, гроза и ветер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Kazinform

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основе штормового предупреждения «Казгидромет» сообщает о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду с переходом северовосточного на северо-западный.

— Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, — предупредили в ДЧС.

Также в департаменте дали рекомендации: при дожде на улице следует избегать нахождения рядом с воздушными линиями электропередач и не оставлять автомобили под деревьями.

  • Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы;
  • В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды;
  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;
  • Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию людей;
  • Пешеходам также необходимо проявлять осторожность — помните, что вас не видно во время дождя.