Алматинцев предупредили о сильном дожде с грозой

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основе штормового предупреждения «Казгидромет» сообщает о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду с переходом северовосточного на северо-западный.
— Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, — предупредили в ДЧС.
Также в департаменте дали рекомендации: при дожде на улице следует избегать нахождения рядом с воздушными линиями электропередач и не оставлять автомобили под деревьями.
- Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы;
- В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды;
- Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;
- Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию людей;
- Пешеходам также необходимо проявлять осторожность — помните, что вас не видно во время дождя.