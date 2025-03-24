Часть центра Минска будет перекрыта 25 марта

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Отдельные участки проспекта Независимости и проспекта Победителей в Минске перекроют днем 25 марта, сообщает минская ГАИ.
Кратковременные перекрытия планируются с 11:00 до 13:30 «в связи с проведением мероприятий в центральной части города». Движение запретят для всех видов транспорта, в том числе для общественного.
«Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов передвижения», — отметили в ГАИ.
Ранее сообщалось, что в Минске 25 марта пройдет инаугурации президента Александра Лукашенко. Планируется, что ее будут транслировать в прямом эфире.
Согласно Основному закону, президент приносит присягу на Конституции в присутствии членов Президиума ВНС, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов.
Седьмые по счету президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко.