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Часть центра Минска будет перекрыта 25 марта

Дорожная милиция предупредила о кратковременных перекрытиях участков двух минских проспектов в предстоящий вторник.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Отдельные участки проспекта Независимости и проспекта Победителей в Минске перекроют днем 25 марта, сообщает минская ГАИ.

Кратковременные перекрытия планируются с 11:00 до 13:30 «в связи с проведением мероприятий в центральной части города». Движение запретят для всех видов транспорта, в том числе для общественного.

«Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов передвижения», — отметили в ГАИ.

Ранее сообщалось, что в Минске 25 марта пройдет инаугурации президента Александра Лукашенко. Планируется, что ее будут транслировать в прямом эфире.

Согласно Основному закону, президент приносит присягу на Конституции в присутствии членов Президиума ВНС, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов.

Седьмые по счету президентские выборы прошли в Беларуси 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко.