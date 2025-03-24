Под флагом Андреева: «Известия» публикуют фрагмент книги Павла Басинского

Тогда я была милой, славной девочкой, тогда я любила вас, верила вам и готова была на всё, лишь бы заслужить вашу любовь. Тогда я ни на минуту не задумалась бы и пошла бы за вами. Знаете, о чем я тогда мечтала? Сказать? Может быть, вам покажется это глупо, сентиментально, но это все равно, потому что это было. Слушайте же: я только и думала о том, что, если бы вы полюбили меня, я сделала бы вас счастливым. В моем воображении рисовалась такая картина: мы сидим вдвоем в теплой, уютной комнатке у камина, вы, утомленный житейской борьбой, истерзанный разными тревогами, выливаете передо мной всю вашу душу, а я слушаю, негодую на виновников ваших страданий и ласками стараюсь успокоить вас.