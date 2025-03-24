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В Узбекистан возвращаются дожди и прохлада: синоптики предупреждают о резком изменении погоды

Vaib.uz (Узбекистан. 24 марта). После продолжительного периода сухой и аномально тёплой погоды, когда дневная температура в Узбекистане поднималась до +30…+32 градусов, метеорологическая картина начала стремительно меняться.

Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 87% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Vaib.Uz

С 23 марта на западные районы страны начала поступать влажная и относительно прохладная воздушная масса, что принесло с собой дожди, местами сильные осадки — особенно в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях.

С 24 марта влажная масса охватила всю территорию республики. По прогнозам Узгидромета, в ближайшие дни по всей стране ожидаются дожди, местами — сильные, возможны грозы и усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха значительно снизится — до +8…+10 градусов днём.

До конца недели — неустойчивая погода

Синоптики предупреждают, что неустойчивый характер погоды сохранится до конца рабочей недели. Дожди будут идти по большей части территории страны. Лишь в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях в период с 26 по 28 марта вероятность осадков низкая.

Температурный фон продолжит понижаться: ночью — от +4 до +6 градусов, днём — от +8 до +13 градусов.

Горы: осадки, паводки и лавины

Особое внимание — предгорным и горным районам. Здесь прогнозируются осадки в виде дождя, с переходом в снег, местами сильные (особенно 24—25 марта). Возможны селе-паводковые явления, а в горных районах сохраняется лавиноопасная обстановка.

Прогноз погоды для Ташкента

24 марта: дождь, ветер 3−8 м/с, возможно усиление до 10−12 м/с. Температура: +15…+17°C.

25 марта: дождь, ветер 5−10 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C.

26—27 марта: временами дождь, ветер 5−10 м/с. Температура ночью +4…+6°C, днём понижение до +8…+10°C.

Жителям республики рекомендуется быть внимательными при ухудшении погодных условий, соблюдать меры предосторожности при сильном ветре и во время осадков, особенно в горных и предгорных зонах.