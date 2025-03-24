В Узбекистан возвращаются дожди и прохлада: синоптики предупреждают о резком изменении погоды

С 23 марта на западные районы страны начала поступать влажная и относительно прохладная воздушная масса, что принесло с собой дожди, местами сильные осадки — особенно в Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях.
С 24 марта влажная масса охватила всю территорию республики. По прогнозам Узгидромета, в ближайшие дни по всей стране ожидаются дожди, местами — сильные, возможны грозы и усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха значительно снизится — до +8…+10 градусов днём.
До конца недели — неустойчивая погода
Синоптики предупреждают, что неустойчивый характер погоды сохранится до конца рабочей недели. Дожди будут идти по большей части территории страны. Лишь в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях в период с 26 по 28 марта вероятность осадков низкая.
Температурный фон продолжит понижаться: ночью — от +4 до +6 градусов, днём — от +8 до +13 градусов.
Горы: осадки, паводки и лавины
Особое внимание — предгорным и горным районам. Здесь прогнозируются осадки в виде дождя, с переходом в снег, местами сильные (особенно
Прогноз погоды для Ташкента
24 марта: дождь, ветер 3−8 м/с, возможно усиление до 10−12 м/с. Температура: +15…+17°C.
25 марта: дождь, ветер 5−10 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C.
Жителям республики рекомендуется быть внимательными при ухудшении погодных условий, соблюдать меры предосторожности при сильном ветре и во время осадков, особенно в горных и предгорных зонах.