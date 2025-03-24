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956 тысяч цветов завезли в Ростовскую область

В Ростовскую область из Эквадора, Колумбии и Кении поставили 956 тысяч цветов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область с начала 2025 года завезли 956 тысяч срезанных цветов. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.

— На складах временного хранения проконтролировали качество срезов гвоздик, роз, эустом, гортензий, хризантем и других растений. Странами происхождения цветов являются Эквадор, Колумбия и Кения, — отмечают в надзорном ведомстве.

Фитосанитарных нарушений не нашли, поэтому продукция была выпущена в обращение. Добавим, ранее в Ростовскую область завезли более 400 тонн импортного табака.