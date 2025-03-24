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В Челябинске мэрия и полиция попробуют уменьшить травматизм среди самокатчиков

В челябинском общественном транспорте начнут показывать предупреждения об опасности самокатов.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе администрация Челябинска и полиция проведут совместное совещание по безопасности дорожного движения и проблеме электросамокатов. Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин пообещал изучить и внедрить в городе лучшие практики из других регионов по минимизации нарушений и травматизма пользователей средств индивидуальной мобильности.

Глава Челябинска Алексей Лошкин, отметил, что, хотя сезон только начался, уже есть резонансные случаи, в том числе с участием несовершеннолетних.

— Проблему надо решать вовремя. Обязательно нужно будет, не дожидаясь совещания, напомнить жителям о правилах использования электросамокатами. В том числе для водителей, чтобы они были более внимательными.

Также профилактические видеоролики будут запущены на экранах в городском общественном транспорте.