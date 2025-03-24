В Челябинске мэрия и полиция попробуют уменьшить травматизм среди самокатчиков

На этой неделе администрация Челябинска и полиция проведут совместное совещание по безопасности дорожного движения и проблеме электросамокатов. Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин пообещал изучить и внедрить в городе лучшие практики из других регионов по минимизации нарушений и травматизма пользователей средств индивидуальной мобильности.