В Челябинске мэрия и полиция попробуют уменьшить травматизм среди самокатчиков

На этой неделе администрация Челябинска и полиция проведут совместное совещание по безопасности дорожного движения и проблеме электросамокатов. Начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин пообещал изучить и внедрить в городе лучшие практики из других регионов по минимизации нарушений и травматизма пользователей средств индивидуальной мобильности.
Глава Челябинска Алексей Лошкин, отметил, что, хотя сезон только начался, уже есть резонансные случаи, в том числе с участием несовершеннолетних.
— Проблему надо решать вовремя. Обязательно нужно будет, не дожидаясь совещания, напомнить жителям о правилах использования электросамокатами. В том числе для водителей, чтобы они были более внимательными.
Также профилактические видеоролики будут запущены на экранах в городском общественном транспорте.