Проезд по проспекту Буденновскому в Ростове открыли в одну сторону

Движение транспорта по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону к этому моменту возможно в одну сторону. Об этом утром 24 марта уточняют в Госавтоинспекции.
— Движение по проспекту Буденновскому осуществляется в одном направлении, от Центрального рынка в сторону Комсомольской площади, — сообщают водителям.
Ранее автомобилистов предупреждали об ограничении на участке Буденновского от Максима Горького до Красноармейской.
Напомним, проезд в указанном районе осложнился из-за пожара: рано утром загорелась кровля торгового центра «Астор», а потом огонь перекинулся на крышу соседнего жилого дома. К этому моменту пламя полностью потушили. Пострадавших нет.