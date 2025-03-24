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Проезд по проспекту Буденновскому в Ростове открыли в одну сторону

Одну сторону дороги на Буденновском в Ростове открыли для проезда.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону к этому моменту возможно в одну сторону. Об этом утром 24 марта уточняют в Госавтоинспекции.

— Движение по проспекту Буденновскому осуществляется в одном направлении, от Центрального рынка в сторону Комсомольской площади, — сообщают водителям.

Ранее автомобилистов предупреждали об ограничении на участке Буденновского от Максима Горького до Красноармейской.

Напомним, проезд в указанном районе осложнился из-за пожара: рано утром загорелась кровля торгового центра «Астор», а потом огонь перекинулся на крышу соседнего жилого дома. К этому моменту пламя полностью потушили. Пострадавших нет.