В России утвердили стратегию по реализации демографической политики

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В России утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста и развития», — сказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что власти будут совершенствовать помощь родителям, а также будущим мамам и папам, расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать жилищные условия, качество и доступность медпомощи.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, стратегия включает достижение 13 показателей, среди них:
ожидаемая продолжительность жизни;рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности;суммарный коэффициент рождаемости.
Основные задачи стратегии:
укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности;мотивировать к здоровому образу жизни;создать условия для своевременной профилактики заболеваний;улучшить систему поддержки семей с детьми;укрепить репродуктивное здоровье граждан;выстроить работу по раннему выявлению болезней благодаря диспансеризации и профосмотрам.
Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержка семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.