Авиарейс во Владивосток застрял на Камчатке из-за сильнейшей метели

Из-за мощной метели на Камчатке авиасообщение с регионом оказалось парализовано. Рейс SU-5617 авиакомпании «Аэрофлот» из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, запланированный на утро понедельника, 24 марта, задержан на восемь часов — вместо 11:05 самолёт ожидают к 19:00. Как следует из данных раздела «Транспорт» портала VL.ru, воздушное судно до сих пор не покинуло камчатский аэропорт.
Каскадные изменения затронули маршрут Владивосток — Южно-Сахалинск. Вылет SU-5606, изначально назначенный на 12:10, перенесён на 19:55 того же дня. Обратный рейс SU-5607 вместо 16:55 теперь прибудет в приморскую столицу в 00:15 вторника, 25 марта. По предварительным данным, эти рейсы должен был обслуживать тот же борт, который заблокирован погодными условиями на полуострове.
Стихия продолжает бушевать: в центре Петропавловска-Камчатского со склона одной из сопок сошла лавина. Дороги засыпаны снегом. Аэропорт региона временно приостановил не только рейсы во Владивосток, но и в Магадан. На вторник, 25 марта, уже перенесены несколько вылетов в другие города. Борт, направлявшийся из Москвы на Камчатку, экстренно сел в Магадане — об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Перевозчики обеспечивают пассажиров горячим питанием и организуют временное размещение. Точные сроки восстановления расписания остаются неясными — метеорологи прогнозируют продолжение снегопадов до конца понедельника.