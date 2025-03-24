Авиарейс во Владивосток застрял на Камчатке из-за сильнейшей метели

Стихия продолжает бушевать: в центре Петропавловска-Камчатского со склона одной из сопок сошла лавина. Дороги засыпаны снегом. Аэропорт региона временно приостановил не только рейсы во Владивосток, но и в Магадан. На вторник, 25 марта, уже перенесены несколько вылетов в другие города. Борт, направлявшийся из Москвы на Камчатку, экстренно сел в Магадане — об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.