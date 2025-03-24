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Временно исполняющим обязанности главы Белорецкого района Башкирии назначили Азата Хакимова

Азат Хакимов стал руководителем Белорецкого района Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Азат Хакимов стал временно исполняющим обязанности Белорецкого района Башкирии. Об этом на сегодняшнем правительственном оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал руководитель республики Радий Хабиров.

— Решением Совета муниципального района временное исполнение главы администрации Белорецкого района возложено на Азата Салаватовича Хакимова. Прошу любить и жаловать. У него опыт достаточно большой, он работал первым заместителем Октябрьского района Уфы, и образование [у него] соответствующее. Азат Салаватович, хочу пожелать вам успехов в вашей работе. И, конечно, белоречане нуждаются в такой сильной крепкой руке, уважительном отношении к жителям. Там у нас и проекты есть, проблемы большие, — отметил Хабиров.

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