Временно исполняющим обязанности главы Белорецкого района Башкирии назначили Азата Хакимова

— Решением Совета муниципального района временное исполнение главы администрации Белорецкого района возложено на Азата Салаватовича Хакимова. Прошу любить и жаловать. У него опыт достаточно большой, он работал первым заместителем Октябрьского района Уфы, и образование [у него] соответствующее. Азат Салаватович, хочу пожелать вам успехов в вашей работе. И, конечно, белоречане нуждаются в такой сильной крепкой руке, уважительном отношении к жителям. Там у нас и проекты есть, проблемы большие, — отметил Хабиров.