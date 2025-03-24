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В Красноярске пройдет фестиваль, посвященный космосу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартует фестиваль «Космонавт — не человек». С 7 по 13 апреля «Дом кино» превратится в настоящий портал в далекий космос, где гостей ждет насыщенная программа, приуроченная ко Дню космонавтики.

Источник: Соцсети

Посетители смогут погрузиться в атмосферу межзвездных приключений, познакомившись с самыми захватывающими научными открытиями и достижениями человечества в освоении космоса. В программе фестиваля — VR-аттракцион, выставки, мастер-классы и увлекательные эксперименты. Любители кинематографа смогут увидеть документальные и игровые фильмы о космосе, а самые любознательные — послушать лекции от ведущих популяризаторов науки. Специальным гостем фестиваля станет космонавт Александр Лазуткин, который поделится личным опытом пребывания на орбите.

Все мероприятия фестиваля бесплатны, однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

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