В Красноярске пройдет фестиваль, посвященный космосу

Посетители смогут погрузиться в атмосферу межзвездных приключений, познакомившись с самыми захватывающими научными открытиями и достижениями человечества в освоении космоса. В программе фестиваля — VR-аттракцион, выставки, мастер-классы и увлекательные эксперименты. Любители кинематографа смогут увидеть документальные и игровые фильмы о космосе, а самые любознательные — послушать лекции от ведущих популяризаторов науки. Специальным гостем фестиваля станет космонавт Александр Лазуткин, который поделится личным опытом пребывания на орбите.
Все мероприятия фестиваля бесплатны, однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.
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