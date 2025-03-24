В Красноярске пройдет фестиваль, посвященный космосу

Посетители смогут погрузиться в атмосферу межзвездных приключений, познакомившись с самыми захватывающими научными открытиями и достижениями человечества в освоении космоса. В программе фестиваля — VR-аттракцион, выставки, мастер-классы и увлекательные эксперименты. Любители кинематографа смогут увидеть документальные и игровые фильмы о космосе, а самые любознательные — послушать лекции от ведущих популяризаторов науки. Специальным гостем фестиваля станет космонавт Александр Лазуткин, который поделится личным опытом пребывания на орбите.