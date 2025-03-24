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На Кубани в доме «золотой судьи» открыли реабилитационный центр

В бывшем доме «золотой судьи» Хахалевой в Краснодаре работает рехаб.

В Краснодаре в бывшем особняке экс-судьи Елены Хахалевой открылся реабилитационный центр для людей с зависимостями. Здание, ранее принадлежавшее «золотой судье», теперь арендует клиника «Гармония», зарегистрированная в ноябре 2024 года. Об этом стало известно «КП» — Кубань".

Интерьеры особняка, судя по фотографиям на сайте центра, практически не изменились. Там по-прежнему можно увидеть джакузи в одной из ванных комнат, а для пациентов установлены теннисный стол и учебная доска.

Напомним, Елена Хахалева получила широкую известность после свадьбы дочери в 2017 году, стоимость которой оценивалась в два миллиона долларов. В 2022 году против нее возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Хахалеву заочно арестовали и объявили в международный розыск. В начале 2025 года ее задержали в Баку, но суд отказал в экстрадиции. Кроме того, прокуратура Краснодарского края требует снести принадлежащий Хахалевой коттеджный поселок и вернуть государству земельный участок. Рассмотрение этого дела отложено до осени.