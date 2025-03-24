На Кубани в доме «золотой судьи» открыли реабилитационный центр

Напомним, Елена Хахалева получила широкую известность после свадьбы дочери в 2017 году, стоимость которой оценивалась в два миллиона долларов. В 2022 году против нее возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Хахалеву заочно арестовали и объявили в международный розыск. В начале 2025 года ее задержали в Баку, но суд отказал в экстрадиции. Кроме того, прокуратура Краснодарского края требует снести принадлежащий Хахалевой коттеджный поселок и вернуть государству земельный участок. Рассмотрение этого дела отложено до осени.