«Жизнь на пуантах»: в Москва-сити отметят Международный день театра

На выставке представят уникальные реликвии театра. Гости увидят балетные пачки, в которых артисты выступают на сцене, фрагменты классических и нео-классических постановок коллектива театра и примут учатие в мастер-классах под руководством солистов балета. Так, желающие смогут позаниматься у балетного станка и даже примерить настоящие пуанты.