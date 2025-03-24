«Жизнь на пуантах»: в Москва-сити отметят Международный день театра

Ежегодно 29 марта мир отмечает Международный день театра. В честь этой даты команда самой высокой смотровой площадки в Европе PANORAMA360 с Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва проведет тематические активности, посвященные искусству русского балета. Мероприятия пройдут на 89 этаже небоскреба Башня «Федерация» с 20 по 30 марта.
На выставке представят уникальные реликвии театра. Гости увидят балетные пачки, в которых артисты выступают на сцене, фрагменты классических и нео-классических постановок коллектива театра и примут учатие в мастер-классах под руководством солистов балета. Так, желающие смогут позаниматься у балетного станка и даже примерить настоящие пуанты.
Помимо прочего, на выставке организаторы представят 15 фотографий со звездами театра разных эпох и экспозицию с десятком уникальных предметов одежды и декораций, которые участвуют в спектаклях, и фрагменты из самых узнаваемых балетов.
Также гости PANORAMA360 смогут насладиться безлимитной дегустацией мороженого и шоколада с самых высоких фабрик в мире.
«Наш театр славится своими новаторскими балетами и интересными активностями, которые популяризируют искусство балета. До встречи над Москвой!», — прокомментировал художественный руководитель Театром классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Владимирович Василев.