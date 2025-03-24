ГАИ: движение транспорта будет ограничено в центре Минска 25 марта

Бабич отметил, что во вторник, 25 марта, в период с 11.00 до 13.00 в центральной части Минска на отдельных участках проспектов Независимости и Победителей будет введено кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный. Он уточнил, что причина ограничения — проведение мероприятий.