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ГАИ: движение транспорта будет ограничено в центре Минска 25 марта

ГАИ обратилась к минчанам из-за ограничения в движении транспорта 25 марта.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ предупредила, что движение транспорта будет ограничено в центре Минска 25 марта. Подробности озвучил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Бабича. Видео размещено в официальном телеграм-канале ГАИ.

Бабич отметил, что во вторник, 25 марта, в период с 11.00 до 13.00 в центральной части Минска на отдельных участках проспектов Независимости и Победителей будет введено кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный. Он уточнил, что причина ограничения — проведение мероприятий.

ГАИ просит минчанин и гостей города принять во внимание указанную информация при выборе маршрутов.

Напомним, что инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 25 марта 2025. Церемонию инаугурации будут транслировать в прямом эфире.

Тем временем в Минске движение по мосту на Партизанском проспекте закрыли с 24 марта.

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