Россиян предупредили о фишинге в Telegram под видом рекламы косметологии

«Приглашаем женщин в качестве модели для омолаживающих процедур лица в Москву. Осталось бесплатных мест: два из 20» — пример фишинга, распространяемого в Telegram под видом косметологических процедур. Все приемы мошенников на месте: обещается «бесплатная процедура» и, конечно, остались «только два места», — говорится в сообщении управления МВД.