У казанцев началась аллергия раньше обычного срока

В Казани начался период аллергических реакций раньше привычного срока. По утверждению медиков, причиной этому стало раннее развитие почек и активное распространение пыльцы от деревьев.
По наблюдениям специалистов, у значительного числа жителей уже проявились дискомфортные симптомы: слезотечение, отеки, частое чихание и зуд. По информации ученых, пыльца может распространяться в воздухе города не только с местных деревьев, но и прибывать из других регионов — как с северного, так и с южного направлений. Отметим, сезон распространения пыльцы деревьев завершится лишь к концу мая, после чего наступит время цветения луговых и сорных травянистых растений.
Эксперты рекомендуют людям, которые страдают от сезонных аллергий, по возможности избегать контакта с аллергенами, регулярно проводить влажную уборку в доме и промывать носовые ходы солевыми растворами. Важность поддержания стабильного психоэмоционального состояния также не стоит недооценивать.