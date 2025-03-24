У казанцев началась аллергия раньше обычного срока

По наблюдениям специалистов, у значительного числа жителей уже проявились дискомфортные симптомы: слезотечение, отеки, частое чихание и зуд. По информации ученых, пыльца может распространяться в воздухе города не только с местных деревьев, но и прибывать из других регионов — как с северного, так и с южного направлений. Отметим, сезон распространения пыльцы деревьев завершится лишь к концу мая, после чего наступит время цветения луговых и сорных травянистых растений.