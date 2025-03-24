Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф Кубка Гагарина

«Сезон был непростым. Тем не менее с задачей справились — мы попали в плей-офф. Все начинается с нуля. Соперник у нас достойный. Надо к нему относиться с пониманием, что они такие же ребята, у них такие же болельщики. Ну и вы должны понимать, что вся республика, мы все всегда с вами в победах ваших, в ваших неудачах», — сказал Рустам Минниханов.