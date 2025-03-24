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В Волгограде скончалась доктор философских наук Ирина Петрова

Об уходе из жизни профессора ВолГМУ Ирины Петровой, скончавшейся после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе университета.

С 1976 по 2022 год Ирина Петрова посвятила себя работе в Волгоградском государственном медицинском университете, пройдя путь от старшего лаборанта кафедры истории Коммунистической партии Советского Союза и политической экономии до заместителя секретаря комитета комсомола по вопросам интернациональной работы и идеологии.

После успешной защиты кандидатской диссертации она продолжила свою деятельность на кафедре истории КПСС в качестве преподавателя, а затем доцента.

В период с 1995 по 2003 год также работала старшим научным сотрудником в Институте экономической истории России XX века при Волгоградском государственном университете.

В 2000 году Ирина Александровна Петрова успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Цивилизационные аспекты развития России в контексте этнической истории». В результате ей была присвоена степень доктора философских наук.

С 2000 по 2022 год Ирина Александровна занимала должность заведующей кафедрой истории и культурологии в Волгоградском государственном медицинском университете.

В 2003 году ее избрали членом-корреспондентом Российской академии гуманитарных наук, еще через два года, в 2005-м, она получила звание «Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации».

С 2007 по 2022 год Ирина Александровна возглавляла диссертационный совет по теории и истории культуры. Она также является лауреатом премии администрации Волгоградской области в области истории медицины, редактором учебных пособий, автором монографий и научных статей.