В Волгограде скончалась доктор философских наук Ирина Петрова

С 1976 по 2022 год Ирина Петрова посвятила себя работе в Волгоградском государственном медицинском университете, пройдя путь от старшего лаборанта кафедры истории Коммунистической партии Советского Союза и политической экономии до заместителя секретаря комитета комсомола по вопросам интернациональной работы и идеологии.