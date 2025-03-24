Глава Башкирии прокомментировал итоги встречи с Екатериной Мизулиной

— Эт очень важное направление, на самом деле. Вот такая хрупкая девушка ведет самый настоящий бой за наших детей в интернете. Там очень много противоправного контента, это поле боя самое настоящее. Вот ей приходится его вести, — заявил на совещании глава Башкирии.