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Глава Башкирии прокомментировал итоги встречи с Екатериной Мизулиной

Хабиров прокомментировал встречу с главой Лиги безопасного интернета.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии в понедельник, 24 марта, глава региона Радий Хабиров прокомментировал рабочую встречу с главой Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина приезжала в Уфу 20 марта, она провела встречу со школьниками и студентами в Конгресс-холле.

Позднее Екатерина Мизулина встретилась в уфимском Белом доме с главой региона Радием Хабировым.

— Эт очень важное направление, на самом деле. Вот такая хрупкая девушка ведет самый настоящий бой за наших детей в интернете. Там очень много противоправного контента, это поле боя самое настоящее. Вот ей приходится его вести, — заявил на совещании глава Башкирии.

Хабиров также отметил, что администрация главы республики будет сотрудничать с Лигой безопасного интернета.

— Она хорошо выискивает все, особенно в среде школьной молодежи [опасные явления из интернета], хорошо все делает, — подытожил Хабиров.

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