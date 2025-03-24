Утром 24 марта в центре Ростова собрались пробки

Также в эти минуты пробка сохраняется на улице Варфоломеева: от Гвардейского переулка до проспекта Буденновского и от переулка Семашко до проспекта Ворошиловского. Также машины стоят на участках Красноармейской и Ворошиловского. При этом общая дорожная ситуация в городе оценивается в 3 балла.