Утром 24 марта в центре Ростова собрались пробки

Утром 24 марта в центре Ростова-на-Дону собрались пробки. Ситуацию можно проследить на электронных картах.
Сложности с проездом сейчас наблюдаются на проспекте Буденновском, примерно от улицы Козлова до улицы Города Волос, но во встречном направлении проезд открыт. Ситуация в этом случае связана с частичным перекрытием дороги вблизи ТЦ «Астор». Там сегодня утром произошел пожар.
Также в эти минуты пробка сохраняется на улице Варфоломеева: от Гвардейского переулка до проспекта Буденновского и от переулка Семашко до проспекта Ворошиловского. Также машины стоят на участках Красноармейской и Ворошиловского. При этом общая дорожная ситуация в городе оценивается в 3 балла.