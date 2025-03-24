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Утром 24 марта в центре Ростова собрались пробки

Водителей предупредили о пробках в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 марта в центре Ростова-на-Дону собрались пробки. Ситуацию можно проследить на электронных картах.

Сложности с проездом сейчас наблюдаются на проспекте Буденновском, примерно от улицы Козлова до улицы Города Волос, но во встречном направлении проезд открыт. Ситуация в этом случае связана с частичным перекрытием дороги вблизи ТЦ «Астор». Там сегодня утром произошел пожар.

Также в эти минуты пробка сохраняется на улице Варфоломеева: от Гвардейского переулка до проспекта Буденновского и от переулка Семашко до проспекта Ворошиловского. Также машины стоят на участках Красноармейской и Ворошиловского. При этом общая дорожная ситуация в городе оценивается в 3 балла.