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В России могут ввести «период охлаждения» при покупке билетов

Ъ: Минтранс предложил ввести период охлаждения для возврата билетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс предложил рассмотреть введение «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления.

«Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты», — говорится в публикации.

Вместе с тем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифа для всех пассажиров из-за возможного всплеска возврата билетов перед вылетом.