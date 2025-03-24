В России могут ввести «период охлаждения» при покупке билетов

Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления.