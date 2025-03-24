Строительство поликлиники в красноярском Пашенном завершится в конце июня

Отметим, что строительство объекта началось весной 2023 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас оно идет по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Планируется, что работы полностью завершат к 30 июня 2025 года. Уже осенью новая поликлиника примет первых пациентов.