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Строительство поликлиники в красноярском Пашенном завершится в конце июня

В Пашенном завершают строительство поликлиники.

Источник: Правительство Красноярского края

В красноярском Пашенном завершают строительство поликлиники. Как рассказали в региональном правительстве, объект готов на 80%. Осталось смонтировать стеновые панели, подвесные потолки и напольное покрытие. После на объект завезут мебель и подключат оборудование.

Новая поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в день. Известно, что приём будут вести терапевты, гинекологи, стоматологи и хирурги. Сейчас формируется штат.

Отметим, что строительство объекта началось весной 2023 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас оно идет по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Планируется, что работы полностью завершат к 30 июня 2025 года. Уже осенью новая поликлиника примет первых пациентов.