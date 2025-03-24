На телебашне в Перми включат подсветку в поддержку больных эпилепсией

В этот день главная телебашня Перми окрасится в фиолетовую подсветку. Особую иллюминацию можно будет увидеть с 19:00 до 24:00 часов. Фиолетовый (лавандовый) цвет является международным символом болезни. Считается, что он успокаивающе воздействует на нервную систему, снижает чувство тревоги, беспокойства и страха.