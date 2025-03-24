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На телебашне в Перми включат подсветку в поддержку больных эпилепсией

Фиолетовую подсветку можно будет увидеть вечером 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 марта, на пермской телебашне включат особую архитектурно-художественную подсветку. Телебашню раскрасят в поддержку акции осведомленности об одном из наиболее распространенных нервно-психических заболеваний — эпилепсии. Об этом рассказали в пермском филиале РТРС.

В этот день главная телебашня Перми окрасится в фиолетовую подсветку. Особую иллюминацию можно будет увидеть с 19:00 до 24:00 часов. Фиолетовый (лавандовый) цвет является международным символом болезни. Считается, что он успокаивающе воздействует на нервную систему, снижает чувство тревоги, беспокойства и страха.

Новая телебашня в Перми входит в тройку самых высоких в России. Ее построили в 2016 году. Она находится на ул. Крупской, 61а. Высота башни 275 метров.