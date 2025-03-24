В проекте «Надежный партнер» рассказали о важности внутреннего рынка для «Роснефти»

Финансовые и экономические показатели работы важны. Но некоторые показатели, к сожалению, не прописаны ни в законах, ни в нормативно-правовых актах, ни в финансовых и экономических методических пособиях. Не всегда важные для страны моменты отражаются письменно — иногда их приходится неоднократно озвучивать, прежде, чем они примут письменную форму. Однако вежливые люди слышат и слушают первых лиц правильно и вовремя. Самый яркий пример — неоднократно повторяемые слова главы государства о приоритете поставок на внутренний рынок. Поручения президента есть, законопроекта нет. Это не означает, что о словах можно забыть. Встречно, если забыть — то никаких законных санкций не будет.