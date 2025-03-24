Очевидцы сообщают об огромном провале на проезжей части в Перми

В канале также была опубликована фотография, где показана дыра, возникшая на дорожном полотне. В провале заметно не только асфальт, но и щебёнку. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ситуации на улице Соликамской в администрации Перми. В ведомстве сообщили, что на место уже выехали специалисты.