Очевидцы сообщают об огромном провале на проезжей части в Перми

Очевидцы сообщили об огромном провале на проезжей части улицы в Перми.
Утром 24 марта в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о провале в асфальте, который жители краевой столицы заметили на улице Соликамской. По словам очевидцев, дыра в дорожном покрытии образовалась на проезжей части в районе автобусной остановки «Язовая».
«Огромная яма на Соликамской. Провал произошёл в районе остановки Язовая», — сообщил телеграм-канал «ЧП Пермь».
В канале также была опубликована фотография, где показана дыра, возникшая на дорожном полотне. В провале заметно не только асфальт, но и щебёнку. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ситуации на улице Соликамской в администрации Перми. В ведомстве сообщили, что на место уже выехали специалисты.
«В МКУ “Содержание объектов благоустройства” сообщили, что для выяснения причин провала на место выехали специалисты районной администрации и сетевых служб. На участке выставлены временные ограждения для обеспечения безопасности», — рассказали perm.aif.ru в администрации города.
Устранение аварийного дефекта смогут провести после обследования и выяснения причин её появления.