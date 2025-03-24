В Омске продолжается рост вызовов скорой помощи

В понедельник, 24 марта 2025 года, в омской станции скорой помощи отчитались о числе вызовов за прошедшую неделю. Так, с 17 по 23 марта 2025 года подстанции скорой медицинской помощи выполнили 7 780 вызовов к пациентам. Это на 2,2% больше, чем за предыдущую неделю, с 10 по 16 марта, когда было зафиксировано 7 609 вызовов.