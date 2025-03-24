Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице

«В связи с сезоном размножения белых медведей, мы решили посмотреть на реакцию медведя Терпея на вольер, где содержится Айка. Будет ли заинтересованность запаховыми метками, реакция на новое пространство… Терпей сразу пошел купаться. Все-таки они морские животные», — рассказала Акулова в своем Telegram-канале.