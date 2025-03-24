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Белого медведя из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице

Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к медведице Айке.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка пустили в вольер к белой медведице Айке, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«В связи с сезоном размножения белых медведей, мы решили посмотреть на реакцию медведя Терпея на вольер, где содержится Айка. Будет ли заинтересованность запаховыми метками, реакция на новое пространство… Терпей сразу пошел купаться. Все-таки они морские животные», — рассказала Акулова в своем Telegram-канале.

Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в 2024 году.