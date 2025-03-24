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Под Иркутском возросло количество подтоплений домов и территорий

На 18:00 23 марта талые воды топили 25 домов и 156 участков.

Источник: Правительство Иркутской области

Под Иркутском увеличивается количество территорий, попадающих в зону подтопления. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора Игоря Кобзева, по состоянию на шесть часов 23 марта талые воды затопили 181 территорию. Из них на 25 участках находятся жилые дома.

— Техника работает по всем критическим местам, расширяет и углубляет канавы, чтобы не допустить подтопления жилых помещений. Также производится откачка воды с территории, — поделился глава региона.

Уже в десять вечера 23 марта стало известно о новых подтоплениях. Больше всего пострадал Иркутский район: там затопило суммарно 206 участков и жилых домов. Оперативные службы продолжают непрерывную работу по борьбе с природой.