Под Иркутском возросло количество подтоплений домов и территорий

Под Иркутском увеличивается количество территорий, попадающих в зону подтопления. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора Игоря Кобзева, по состоянию на шесть часов 23 марта талые воды затопили 181 территорию. Из них на 25 участках находятся жилые дома.