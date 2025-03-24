В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Богдановича

Согласно данным, в воскресенье, 23 марта, примерно в 17.00 в МЧС поступила информация про обнаружение утонувшей женщины в ванной комнате квартиры, которая расположено на улице Богдановича, 53 в Минске. Сообщается, что спасатели извлекли из ванной пенсионерку 1949 года рождения.