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В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Богдановича

МЧС сообщило, что пожилая женщина утонула в ванной в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка утонула в ванной в квартире на улице Богдановича, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, в воскресенье, 23 марта, примерно в 17.00 в МЧС поступила информация про обнаружение утонувшей женщины в ванной комнате квартиры, которая расположено на улице Богдановича, 53 в Минске. Сообщается, что спасатели извлекли из ванной пенсионерку 1949 года рождения.

Ранее МЧС сообщило об оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в Беларуси 24 марта.

Тем временем ГАИ предупредила, что движение транспорта будет ограничено в центре Минска 25 марта.

Также мы писали, что ГАИ арестовала и лишила прав пьяного водителя в Калинковичах после погони.