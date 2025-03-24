Министр соцзащиты рассказал о мерах поддержки для семей Хабаровского края

«Да, эта выплата у нас появилась в декабре прошлого года. Программу реализуют только три региона ДФО: Хабаровский край, Приморье и Амурская область. Семьи, которые оформили ипотеку и у которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий и последующие дети, могут получить выплату, если квартира, по которой у них есть ипотечные обязательства, зарегистрирована в Хабаровском крае, а сами родители прописаны в этой квартире. Для получения выплаты нужно обратиться в банк, где оформлена ипотека», — сказал министр социальной защиты Хабаровского края.