Министр соцзащиты рассказал о мерах поддержки для семей Хабаровского края

Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев в прямом эфире рассказал о мерах поддержки жителей региона. Одной из тем стала выплата в один миллион рублей на погашение ипотеки. Также обсуждались новые инициативы для семей с детьми, включая выплаты при рождении ребенка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Одна из жительниц региона поинтересовалась, какие выплаты полагаются при рождении первенца.
«Выплат достаточно большое количество, и многие из них зависят от дохода семьи. Но я могу сказать о тех выплатах, которые выплачиваются в любом обязательном случае, они не зависят от какого-либо дохода. Например, при рождении первого ребенка из бюджета края выплачивается сумма, равная двукратному прожиточному минимуму. Сегодня это больше 44 тысяч рублей, и эта выплата в обязательном порядке будет выплачена при рождении первенца», — рассказал Александр Дорофеев.
Семьи с низким доходом могут обратиться в Социальный фонд РФ для получения ежемесячной выплаты на воспитание ребенка. Прожиточный минимум для разных категорий жителей рассчитывается индивидуально.
Еще одна женщина поинтересовалась, можно ли получить миллион рублей на погашение ипотеки за третьего ребенка.
«Да, эта выплата у нас появилась в декабре прошлого года. Программу реализуют только три региона ДФО: Хабаровский край, Приморье и Амурская область. Семьи, которые оформили ипотеку и у которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий и последующие дети, могут получить выплату, если квартира, по которой у них есть ипотечные обязательства, зарегистрирована в Хабаровском крае, а сами родители прописаны в этой квартире. Для получения выплаты нужно обратиться в банк, где оформлена ипотека», — сказал министр социальной защиты Хабаровского края.
450 тысяч рублей на погашение ипотеки выплачиваются из федерального бюджета, а 550 тысяч — из краевого. В 2025 году помощь получили уже около 150 семей, а в прошлом году — больше 300.