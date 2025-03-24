Студенты НГТУ НЭТИ создали антенную решетку для борьбы с дронами

— Мы провели исследование существующих технологий и решений в области антенных решеток для широкополосных излучателей, выполнили расчеты, разработали модель излучателя и провели моделирование с учетом требований для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц, — рассказал студент четвертого курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский.