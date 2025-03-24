Студенты НГТУ НЭТИ создали антенную решетку для борьбы с дронами

Антенную решетку для систем радиоэлектронной борьбы разработали студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Она работает в широком диапазоне частот и помогает эффективно находить и подавлять радиоэлектронные угрозы, в том числе атаки дронов. Об этом сообщили на сайте вуза.
Тут важно отметить, что дронами управляют не по одному каналу. Также существуют дублирующие системы. И подавить все используемые частоты затруднительно. Но с разработкой местных студентов это станет проще.
— Мы провели исследование существующих технологий и решений в области антенных решеток для широкополосных излучателей, выполнили расчеты, разработали модель излучателя и провели моделирование с учетом требований для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц, — рассказал студент четвертого курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский.
Сейчас разработчики находятся на этапе подачи патентной заявки на изобретение. Когда патент будет получен, студенты намерены предложить свое устройство нескольким предприятиям.