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Студенты НГТУ НЭТИ создали антенную решетку для борьбы с дронами

Антенная решетка помогает обнаружить и подавить радиоэлектронную угрозу.

Источник: НГТУ

Антенную решетку для систем радиоэлектронной борьбы разработали студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Она работает в широком диапазоне частот и помогает эффективно находить и подавлять радиоэлектронные угрозы, в том числе атаки дронов. Об этом сообщили на сайте вуза.

Тут важно отметить, что дронами управляют не по одному каналу. Также существуют дублирующие системы. И подавить все используемые частоты затруднительно. Но с разработкой местных студентов это станет проще.

— Мы провели исследование существующих технологий и решений в области антенных решеток для широкополосных излучателей, выполнили расчеты, разработали модель излучателя и провели моделирование с учетом требований для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц, — рассказал студент четвертого курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский.

Сейчас разработчики находятся на этапе подачи патентной заявки на изобретение. Когда патент будет получен, студенты намерены предложить свое устройство нескольким предприятиям.