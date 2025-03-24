Новая школа на севере Волгограда получила номер 121 и руководителя

Новая школа на 800 мест в поселке ГЭС примет первых учеников 1 сентября. Образовательное учреждение уже зарегистрировали как юридическое лицо. Теперь ему предстоит получить лицензию. После директор наберет учителей, а волгоградцы смогут подать заявления о зачислении в новую школу своих детей.