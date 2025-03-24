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Новая школа на севере Волгограда получила номер 121 и руководителя

Школа в поселке ГЭС получила номер 121, ее директором назначен Игорь Богатов.

Источник: мэрия Волгограда

Новая школа, которую построили на улице имени Академика Бардина в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда будет носить номер 121. Директором учебного заведения назначен опытный педагог Игорь Богатов, сообщили в мэрии.

— Игорь Богатов порядка 15 лет проработал в муниципальных образовательных учреждениях города, из которых последние семь лет занимал должность директора школы № 94 в Тракторозаводском районе, — рассказали власти.

Новая школа на 800 мест в поселке ГЭС примет первых учеников 1 сентября. Образовательное учреждение уже зарегистрировали как юридическое лицо. Теперь ему предстоит получить лицензию. После директор наберет учителей, а волгоградцы смогут подать заявления о зачислении в новую школу своих детей.