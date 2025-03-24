В Узбекистане началась борьба с псевдо- «халяльным» маркетингом

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей в ходе мониторинга социальных сетей выявил случай недобросовестной рекламы: информационный ресурс по купле-продаже недвижимости использовал название Halol Bozor, тем самым создавая у граждан ложное впечатление о надежности и одобрении платформы с религиозной точки зрения.
Как отмечается в заключении Комитета по делам религий, слово Halol и сертификат с таким обозначением относятся исключительно к пищевой продукции и процессам её производства, упаковки, хранения и транспортировки. Использование этого термина в других сферах, особенно не связанных с халяль-стандартами, вводит потребителей в заблуждение и является попыткой искусственно привлечь внимание к продукту или услуге.
Кроме того, согласно статье 16 закона «О рекламе», запрещена недобросовестная реклама — в том числе та, которая отличается неясностью, преувеличением или подаётся таким образом, что может ввести потребителя в заблуждение.
В связи с этим ответственным лицам, управляющим ресурсом, были выданы официальные предписания и юридические разъяснения. Им было рекомендовано добровольно изменить название платформы, чтобы не нарушать требования законодательства. В результате — название Halol Bozor было изменено.
Комитет по конкуренции продолжает активный мониторинг рекламного контента в социальных сетях и мессенджерах. В ближайшее время можно ожидать новых мер по наведению порядка в использовании такой терминологии в коммерческих целях.