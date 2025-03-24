В Узбекистане началась борьба с псевдо- «халяльным» маркетингом

Как отмечается в заключении Комитета по делам религий, слово Halol и сертификат с таким обозначением относятся исключительно к пищевой продукции и процессам её производства, упаковки, хранения и транспортировки. Использование этого термина в других сферах, особенно не связанных с халяль-стандартами, вводит потребителей в заблуждение и является попыткой искусственно привлечь внимание к продукту или услуге.