Хабаровск и Нячанг прямыми рейсами свяжут две авиакомпании

Авиакомпания Ikar Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Хабаровска в туристическую столицу Вьетнама — город Нячанг — с 18 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», чартерная программа до аэропорта Камрань распланирована на всё весенне-летнее расписание — под пассажиров выделили самолёт Boeing 777, который имеет в своём распоряжении 440 посадочных мест.
По информации пресс-службы международного аэропорта Хабаровск, время полёта из столицы региона до Нячанга составит около семи часов. В настоящее время билеты доступны в рамках программ местных туроператоров, через которых также можно обеспечить себя гостиницей. Для бронирования доступны предложения вплоть до 30 октября. При этом ближайшие рейсы запланированы, помимо 18 апреля, на 1, 14 и 27 мая.
Отметим, что всего в рамках весенне-летней навигации аэропорта Хабаровск доставлять пассажиров на курорты Вьетнама будут две авиакомпании: Ikar Airlines, Azur Air. Последняя начинает отправлять туристов в Нячанг уже сегодня, 24 марта. Azur Air предоставляет путешественникам самолёт Boeing 757−200 с салоном на 238 кресел.
Напомним, что прямое сообщение между краевой столицей и Вьетнамом прекратили в 2020 году, когда полётные программы закрыли из-за пандемии covid-19.