Хабаровск и Нячанг прямыми рейсами свяжут две авиакомпании

По информации пресс-службы международного аэропорта Хабаровск, время полёта из столицы региона до Нячанга составит около семи часов. В настоящее время билеты доступны в рамках программ местных туроператоров, через которых также можно обеспечить себя гостиницей. Для бронирования доступны предложения вплоть до 30 октября. При этом ближайшие рейсы запланированы, помимо 18 апреля, на 1, 14 и 27 мая.