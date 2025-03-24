В Прибайкалье шесть районов затопило талыми водами

В Иркутской области не утихает напряжённая борьба с разбушевавшимися талыми водами. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём тг-канале, на сегодняшний день в зону подтопления попали 29 жилых домов, расположенных в шести районах области.
— Последняя информация о ситуации с подтоплениями в ряде районов области. Итак, на данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка, — написал в тг-канале Игорь Кобзев.
Особенно тяжёлая обстановка сложилась в Иркутском районе, где стихия захлестнула 178 дворовых территорий и 28 домов. В Качугском районе паводок не пощадил четыре участка и один жилой дом. В Шелеховском, Усольском и Баяндаевском районах ситуация остается более спокойной: здесь подтоплены всего 9 участков. В Эхирит-Булагатском районе вода затронула лишь один участок. Оперативные и экстренные службы продолжают неустанно бороться с наводнением, работая в круглосуточном режиме.