В Прибайкалье шесть районов затопило талыми водами

Особенно тяжёлая обстановка сложилась в Иркутском районе, где стихия захлестнула 178 дворовых территорий и 28 домов. В Качугском районе паводок не пощадил четыре участка и один жилой дом. В Шелеховском, Усольском и Баяндаевском районах ситуация остается более спокойной: здесь подтоплены всего 9 участков. В Эхирит-Булагатском районе вода затронула лишь один участок. Оперативные и экстренные службы продолжают неустанно бороться с наводнением, работая в круглосуточном режиме.