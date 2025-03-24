В Новосибирске продают редкий ретрокар 1937 года

В Новосибирске выставили на продажу редкий Hudson Deluxe Eight 1937 года выпуска. Владелец оценивает полностью реставрированный автомобиль в 10 миллионов рублей.
Известно, что данная модель была популярна в 30-е годы и стала коллекционной.
Пробег авто — 118 000 км, оно оснащено электровакуумным переключением передач. По словам продавца, с 1945 года Hudson Deluxe Eight использовался как служебный транспорт высокого военного чина в СССР.
Напомним, что в Новосибирске продают ретро-Chevrolet Caprice за 4 млн руб.