Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно

«Работы выполнены практически на 70%. Основные работы — земельные — уже выполнены. Это коммуникации, видеонаблюдение, планирование всей территории, установка бутового камня, опор для освещения», — перечислил мэр города.
Парк на улице Гагарина — абсолютно новое общественное пространство, напомнил Скобликов. Ранее на этой территории был пустырь. Несколько лет назад местные власти расчистили территорию от кустарника и сорняка, после чего ее решили превратить в место отдыха горожан по итогам голосования местных жителей.
«На территории появится один из самых уютных парков в городе. Там будут спортивные и детские площадки, места отдыха, беседки. Проектом также предусмотрена парковка для автотранспорта — для удобства горожан, около 20 камер видеонаблюдения — все оборудование и серверная под этот парк уже готовы», — констатировал глава администрации.
По его словам, сейчас подрядчик идет с опережением графика, и весь комплекс работ завершится до конца следующего месяца.
«Планируем выйти с этого объекта до конца апреля — осталась укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм», — уточнил градоначальник.
В январе планировалось открыть новый парк на улице Гагарина к 80-летию Великой Победы, сообщал Скобликов. К этой же дате планируется обустроить Аллею Славы возле городской администрации, где установят большие светящиеся ордена и медали за взятие тех или иных городов.