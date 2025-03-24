Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно

«На территории появится один из самых уютных парков в городе. Там будут спортивные и детские площадки, места отдыха, беседки. Проектом также предусмотрена парковка для автотранспорта — для удобства горожан, около 20 камер видеонаблюдения — все оборудование и серверная под этот парк уже готовы», — констатировал глава администрации.