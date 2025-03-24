Омская область за 13 лет потеряла 166 тысяч жителей

Омскстат представил данные о численности населения региона с 2012 по 2025 год. Согласно опубликованной статистике, за 13 лет в Омской области стало на 166,5 тысячи жителей меньше.
На начало 2025 года численность населения составляет 1,8 млн человек, тогда как в 2012 году этот показатель достигал 1,9 млн. Наибольшее сокращение зафиксировано в сельской местности — там проживает на 90 тысяч человек меньше, чем в 2012 году. Число горожан (включая Омск, Тару, Калачинск, Исилькуль, Называевск и Тюкалинск) за это время уменьшилось примерно на 77 тысяч.
Актуальные данные о численности населения самого Омска пока не опубликованы. Однако ранее мэрия прогнозировала, что в 2025 году число жителей города может опуститься до 1,094−1,102 млн человек.