Омская область за 13 лет потеряла 166 тысяч жителей

На начало 2025 года численность населения составляет 1,8 млн человек, тогда как в 2012 году этот показатель достигал 1,9 млн. Наибольшее сокращение зафиксировано в сельской местности — там проживает на 90 тысяч человек меньше, чем в 2012 году. Число горожан (включая Омск, Тару, Калачинск, Исилькуль, Называевск и Тюкалинск) за это время уменьшилось примерно на 77 тысяч.