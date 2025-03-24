Бывший глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта рассказал о новом этапе в своей жизни

На своей личной странице в социальных сетях экс-руководитель муниципалитета рассказал, что где бы ни работал, туризм всегда оставался его хобби. Любовь к Белорецкому району, в котором он сейчас живет, началась много лет назад именно с походов в горы, сплавов и общения с местными туристами и спортсменами.