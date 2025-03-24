Бывший глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта рассказал о новом этапе в своей жизни

Бывший глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта объявил о начале нового этапа в своей жизни. После 35 лет государственной службы он решил посвятить себя тому делу, которое, по его словам, он очень любит — туризму.
На своей личной странице в социальных сетях экс-руководитель муниципалитета рассказал, что где бы ни работал, туризм всегда оставался его хобби. Любовь к Белорецкому району, в котором он сейчас живет, началась много лет назад именно с походов в горы, сплавов и общения с местными туристами и спортсменами.
Иванюта вспомнил, что в 2008—2011 годах уже полностью погружался в мир туризма и альпинизма, разрабатывал маршруты, собирал туры и водил группы в походы на Южный Урал, Алтай, Кавказ, Тянь-Шань и Памир. Теперь он планирует вернуться к этому делу и поделиться своими впечатлениями в постах о прошлых приключениях.
Новые планы Андрея Иванюты включают организацию спортивных мероприятий, туристических слетов, а также горных, водных туров и походов по России, Южному Уралу и Белорецкому району.
Напомним, Андрей Иванюта с 2012 по 2018 годы был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. В марте 2020 года его впервые утвердили в должности главы администрации Белорецкого района. В минувшем октябре вновь стал руководителем муниципалитета. А в конце 2024-го он объявил о своем уходе с поста. Сегодня стало известно, что временно исполняющим обязанности главы Белорецкого района Башкирии стал Азат Хакимов.
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