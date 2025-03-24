Определены даты матчей «Авангарда» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Расписание матчей появилось на официальном сайте клуба. Омская команда будет сражаться с действующим чемпионом лиги, магнитогорским «Металлургом».
Первый поединок пройдет в Магнитогорске в среду, 26 марта 2025 года, в 20:00 по омскому времени. Второй выездной матч состоится в пятницу, 28 марта, в то же время — 20:00 по омскому времени.
После этого команда вернется в Омск для домашних игр. Они состоятся 30 марта, в воскресенье, в 17:00 и 1 апреля, во вторник, в 19:30.
Если одна из команд выиграет все четыре матча, то на этом противостояние завершится. В противном случае будут объявлены новые даты для дополнительных игр.
Напоминаем, что в регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» занял третье место в Восточной конференции с 90 очками, в то время как «Авангард» расположился на шестой позиции, набрав 87 баллов.
Ранее мы сообщали, что капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился подготовкой команды к плей-офф.