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В Перми согласовали застройку участка у школы в Закамске

На территории планируется возвести шестиэтажный жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила повышение высоты застройки с четырех до шести этажей на участке по улице Худанина, 4 в Кировском районе. Там планируют установить подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Об этом сообщает Business class.

По данным издания, застройщиком площадки в Закамске выступает ООО СЗ «Кинетика». Территория площадью 3,8 тыс. кв. метров находится рядом со школой № 87. Девелопер планирует возвести на участке жилой дом на 117 квартир.

Проект прошел процедуру общественных обсуждений. Сейчас он направлен на утверждение в краевое правительство.