В Перми согласовали застройку участка у школы в Закамске

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила повышение высоты застройки с четырех до шести этажей на участке по улице Худанина, 4 в Кировском районе. Там планируют установить подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Об этом сообщает Business class.