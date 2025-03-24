Штрафы и налоги на 322 тысячи: судебные приставы заставили жителя Хабаровского края погасить долги

Судебные приставы Хабаровского края провели рейд по поиску людей, уклоняющихся от оплаты долгов. Во время проверки в Нанайском районе они нашли мужчину, который долгое время не выплачивал налоги и штрафы. Чтобы не лишиться автомобиля, он вынужден был внести всю сумму — 322 тысячи рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.