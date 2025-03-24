Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штрафы и налоги на 322 тысячи: судебные приставы заставили жителя Хабаровского края погасить долги

Судебные приставы заставили жителя Хабаровского края выплатить 322 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Хабаровского края провели рейд по поиску людей, уклоняющихся от оплаты долгов. Во время проверки в Нанайском районе они нашли мужчину, который долгое время не выплачивал налоги и штрафы. Чтобы не лишиться автомобиля, он вынужден был внести всю сумму — 322 тысячи рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На мужчину завели несколько исполнительных производств. Он задолжал транспортный и земельный налоги, не оплатил 15 штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также проигнорировал три госпошлины и 14 исполнительских сборов.

«Все попытки заставить его выплатить долги раньше не принесли результата. Ограничение на выезд за границу, блокировка счетов и запрет на продажу машины не подействовали», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда судебные приставы нашли его в ходе рейда, они арестовали его иномарку. Только тогда мужчина согласился расплатиться. В присутствии сотрудников он полностью закрыл задолженность, и арест с автомобиля был снят.