Штрафы и налоги на 322 тысячи: судебные приставы заставили жителя Хабаровского края погасить долги

Судебные приставы Хабаровского края провели рейд по поиску людей, уклоняющихся от оплаты долгов. Во время проверки в Нанайском районе они нашли мужчину, который долгое время не выплачивал налоги и штрафы. Чтобы не лишиться автомобиля, он вынужден был внести всю сумму — 322 тысячи рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На мужчину завели несколько исполнительных производств. Он задолжал транспортный и земельный налоги, не оплатил 15 штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также проигнорировал три госпошлины и 14 исполнительских сборов.
«Все попытки заставить его выплатить долги раньше не принесли результата. Ограничение на выезд за границу, блокировка счетов и запрет на продажу машины не подействовали», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Когда судебные приставы нашли его в ходе рейда, они арестовали его иномарку. Только тогда мужчина согласился расплатиться. В присутствии сотрудников он полностью закрыл задолженность, и арест с автомобиля был снят.