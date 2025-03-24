Жителей Подмосковья предупредили о гадюках

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В Подмосковье начали пробуждаться первые гадюки. Весна в Подмосковье — это не только первые подснежники, пение птиц, но и время пробуждения от зимней спячки змей! Это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном участке», — отметили в пресс-службе ведомства.
По данным минэкологии региона, гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Можайский.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что гадюк можно встретить на камнях, бревнах, лесных тропинках.
«Главное — вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом», — сказал Мосин, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают ужа. Однако уж имеет характерные желтые «очки» на голове и округлую голову, зрачки — круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки.
«Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы», — добавили в пресс-службе.