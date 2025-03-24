Жителей Подмосковья предупредили о гадюках

Как отметили в ведомстве, в Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают ужа. Однако уж имеет характерные желтые «очки» на голове и округлую голову, зрачки — круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки.