Сбитый подросток и позеленевший Калининградский залив: 9 событий, которые обсуждали в выходные

3. В воскресенье, 23 марта, в Калининграде отключили электричество в Ленинградском районе. Света не было на улицах Дадаева, Куйбышева, Майская, Гагарина, Невского и Краснокаменная. Как позже сообщили в Минэнерго, на Калининградской ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, что стало причиной отключения.