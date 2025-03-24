Сбитый подросток и позеленевший Калининградский залив: 9 событий, которые обсуждали в выходные

В Калининграде сбили подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте, Калининградский залив позеленел от фитопланктона, а Польша установила водный электробарьер на границе с Беларусью — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В Калининградском заливе Балтийского моря впервые в истории наблюдений в конце зимы массово развился фитопланктон. Как отметили океанологи, в прошлые годы это происходило значительно позже. На явление могли повлиять изменения климата: более тёплые зимы, раннее таяние льда, повышенная температура воды.
2. Двое жителей региона лишились денег с банковских карт, открыв ссылки в сообщениях мессенджеров. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение, чтобы списывать средства со счетов доверчивых людей.
59-летний житель Ленинградского района получил сообщение от неизвестного: «Это ты на фото?», перешёл по ссылке и потерял 38 685 рублей. Жительница Полесского района лишилась 126 497 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
3. В воскресенье, 23 марта, в Калининграде отключили электричество в Ленинградском районе. Света не было на улицах Дадаева, Куйбышева, Майская, Гагарина, Невского и Краснокаменная. Как позже сообщили в Минэнерго, на Калининградской ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, что стало причиной отключения.
4. 22 марта в Калининграде автобус, объезжая ДТП, проехал по газону и зацепил дорожный знак. На ул. Маршала Жукова BMW и Renault Duster, столкнувшись, перегородили проезжую часть. По словам очевидца, автобус мог проехать по придомовой территории, но решил идти напролом.
5. В воскресенье, 23 марта, в Калининграде на улице Макаренко сбили 13-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребёнок получил травмы. Его доставили в больницу.
6. В воскресенье, 23 марта, волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в первом полуфинальном матче российской Суперлиги команде «Ленинградка». Игра в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 2:3 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
7. В воскресенье, 23 марта, футболисты калининградской «Балтики» разгромили на выезде «Уфу». Игра в столице Башкирии завершилась со счётом 0:6.
8. Вертолётчики морской авиации Балтийского флота отработали групповые полёты на земле и в море. В учениях принимали участие экипажи Ми-24, Ми-8, противолодочных, поисково-спасательных Ка-27 и корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29. Среди прочих задач военнослужащие тренировались спасать терпящих бедствие людей.
9. В Польше начал работать электронный барьер на водных участках границы с Беларусью. Мониторинг проводится на всём протяжении польско-белорусской границы в Подляском воеводстве.