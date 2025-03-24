Новосибирцы с трудом верят в полное снятие санкций США с России

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob среди экономически активного населения Новосибирска, только 8% респондентов считают, что США полностью снимут экономические санкции с России до конца текущего года.
Значительная часть опрошенных (40%) полагает, что в лучшем случае можно ожидать лишь небольших послаблений. Каждый четвертый новосибирец уверен, что ситуация останется прежней, либо будут введены новые ограничения. 27% респондентов затруднились с прогнозом.
Высказывая свое мнение, участники опроса отметили, что России необходимо учиться жить без Америки. Некоторые респонденты выразили недоверие к США и напомнили об историческом контексте взаимоотношений.
Опрос также выявил, что мужчины чаще женщин выражают уверенность в том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию. Кроме того, новосибирцы в возрасте от 45 лет чаще пессимистично оценивают перспективы отмены санкций, чем более молодые респонденты.