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Новосибирцы с трудом верят в полное снятие санкций США с России

Участники опроса отметили, что России необходимо учиться жить без Америки.

Источник: Om1 Новосибирск

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob среди экономически активного населения Новосибирска, только 8% респондентов считают, что США полностью снимут экономические санкции с России до конца текущего года.

Значительная часть опрошенных (40%) полагает, что в лучшем случае можно ожидать лишь небольших послаблений. Каждый четвертый новосибирец уверен, что ситуация останется прежней, либо будут введены новые ограничения. 27% респондентов затруднились с прогнозом.

Высказывая свое мнение, участники опроса отметили, что России необходимо учиться жить без Америки. Некоторые респонденты выразили недоверие к США и напомнили об историческом контексте взаимоотношений.

Опрос также выявил, что мужчины чаще женщин выражают уверенность в том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию. Кроме того, новосибирцы в возрасте от 45 лет чаще пессимистично оценивают перспективы отмены санкций, чем более молодые респонденты.