Новосибирцы с трудом верят в полное снятие санкций США с России

Опрос также выявил, что мужчины чаще женщин выражают уверенность в том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию. Кроме того, новосибирцы в возрасте от 45 лет чаще пессимистично оценивают перспективы отмены санкций, чем более молодые респонденты.