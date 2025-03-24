Воронежский Минздрав прокомментировал информацию об отсутствии жизненно важного лекарства у ребенка

В ряде региональных пабликов накануне, 23 марта, появилась информация о том, что в Воронежской области годовалому ребенку не предоставляют жизненно необходимый препарат. В региональном Минздраве так прокомментировали сложившуюся ситуацию.
В конце декабря 2024 года ребенок с редким диагнозом лечился в Москве, где ему назначили лекарственный препарат, который ранее выписывали только взрослым. У воронежских медиков возникли сомнения о необходимости назначения данного лекарства. Но так как в нашем регионе его никогда не применяли и данными из-за редкости патологии не обладали, то было принято решение провести телемедицинские консультации с тремя федеральными центрами. По их итогам назначение лекарства подтвердили.
С 10 марта ребенок находится на плановой госпитализации в ВОДКБ № 1. Министерство пыталось закупить лекарственный препарат через малые торги, но, к сожалению, они не состоялись. Сейчас Минздрав пытается найти способы закупки лекарства. Параллельно с этим обсуждается вопрос о госпитализации юного пациента в один из федеральных медицинских центров, где есть этот препарат.