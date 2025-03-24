Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Кутском районе закрыли ледовую дорогу «Турука-Орлинга»

Проезд по ледовой дороге запрещен с 22 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Кутском районе официально закрыта с 22 марта ледовая дорога «Турука-Орлинга». Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала мэра района Сергея Анисимова. Такое решение было принято из-за резкого потепления и как следствие, таяния льда. Стоит отметить, что переправа по маршруту «Турука-Орлинга» была единственным способом добраться до районного центра для жителей сел Орлинга, Омолой и Боярск.

— До закрытия переправы во все сёла завезены продукты питания и дизельное топливо, — поделился Сергей Анисимов.

На сегодняшний день проезд по переправе или в других необорудованных местах может быть смертельно опасен.