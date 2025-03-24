В Усть-Кутском районе закрыли ледовую дорогу «Турука-Орлинга»

В Усть-Кутском районе официально закрыта с 22 марта ледовая дорога «Турука-Орлинга». Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала мэра района Сергея Анисимова. Такое решение было принято из-за резкого потепления и как следствие, таяния льда. Стоит отметить, что переправа по маршруту «Турука-Орлинга» была единственным способом добраться до районного центра для жителей сел Орлинга, Омолой и Боярск.